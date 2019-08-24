وزير الرياضة عن نتائج بعثة مصر المتصدرة دورة الألعاب الأفريقية: أبطال من ذهب

يتابع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن كثب بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية رقم ٢٢ المقامة بالمغرب، حيث أعرب عن سعادته الكبيرة بتأهل أبطال مصر في الرماية والخماسى الحديث والسباحة وتنس الطاولة بعد لأولمبياد طوكيو 2020، وكذلك حصول مصر حتى الان على ٢١ ميدالية ذهبية، ليرتفع رصيد مصر من الميداليات الى 66 ميدالية حتى الآن 21 ذهبية و 27 فضية و18 ميدالية برونزية وبذلك تحتل المركز الاول فى رصيد الميداليات وتأتي جنوب افريقيا في المركز الثاني برصيد ٣٧ ميدالية ،والجزائر في المركز الثالث برصيد ٣٦ ميدالية.

واكد صبحى ان تأهل هؤلاء الابطال هو انجاز كبير يضاف للمنظومة الرياضية المصرية، مؤكدا انه يتابع مشاركات الأبطال المصريين المشاركين خلال الفترة الحالية فى مختلف

البطولات العالمية والقارية وخاصة المؤهلة منها لاولمبياد طوكيو 2020 .

واشار ان النتائج والميداليات التى يحرزها اللاعبون المصريون فى مختلف البطولات حاليا تعد مؤشرا ايجابيا على قدرة البعثة المصرية التى ستشارك فى الدورة الأوليمبية طوكيو 2020 على تحقيق نتائج مشرفة لمصر .

كانت هايدى عادل وشريف نظير لاعبا مصر للخماسى الحديث اول المتأهلين لاولمبياد طوكيو بعد فوزهما بذهبيتين فى التصفيات الافريقية التى اقيمت على ملاعب بلاتينيوم فى التجمع الخامس .

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كما تأهل السباح على خلف الله لاعب منتخب مصر فى السباحة لتحقيقه زمن ٢١:٩٨ فى سباق 50 متر حرة بنصف نهائى بطولة العالم للسباحة التى اقيمت فى

كوريا يوليو الماضى .

و تأهل منتخب مصر للسباحة التوقيعية بمنافسات الأداء الفنى و الحر للفرق و منافسات الأداء الفنى و الحر للزوجى بعد احتلاله أفضل تصنيف أفريقى فى بطولة العالم و انضم الى قائمة الابطال المتأهلين البطل عزمى محيلبة بعد فوزه ببرونزية بطولة العالم لرماية الخرطوش بفنلندا برصيد 46 طبق فى النهائى ليصبح ثانى لاعب فى الرماية يتأهل لاولمبياد طوكيو 2020 بعد زميله احمد توحيد زاهر الحاصل على فضية بطولة كأس العالم للرماية والتى اقيمت بالمكسيك .

ومؤخرا احرز منتخب مصر لسيدات تنس الطاولة ذهبية الفرق بعد فوزه على نيجيريا بنتيجة 3/2 وبذلك يتأهل الى اولمبياد طوكيو وبذلك يضاف انتصار جديد لسجل الرياضة المصرية المشرف .

كما فاز منتخب مصر للرجال في المباراة بأشواط الزوجي 3/1 ثم الفردي 3/0 ثم الفردي خسارة 3/0 ثم خسارة 3/2 ثم الفوز في آخر مواجهة فردية 3/0 لتحسم مصر لقب الرجال بعد الفوز بلقب السيدات على حساب نيجيريا أيضا.