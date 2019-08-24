منتخب مصر لرفع الاثقال يواصل تدريباته لخوض منافسات دورة الألعاب الأفريقية

يواصل المنتخب الوطني المصري لرفع الأثقال تدريباته داخل صالة القرية الأولمبية بالرباط، مقر إقامة المنتخبات المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المغرب 2019 .
ومن المقرر ان تنطلق مسابقات رفع الاثقال يوم 25 اغسطس الجاري، وفي نفس اليوم صباحآ المؤتمر الفني لوضع الجدول النهائي للمسابقات .
وتضم قائمة المنتخب الوطني 20 لاعبا، عشرة لاعبينفي منافسات الرجال وهم: " أحمد سعد وزن ٦٧ك ، مصطفى وحيد٧٣ ك ، محمد ايهاب ٨١ ك، كريم كحله ٨٩ ك ، محمد سليم ٩٤ ك م ، رجب عبد الحى ١٠٢ ك ، جابر فرحان ، محمد هشام ١٠٩ ك ، عبد الرحمن محمد +109 ك ، أحمد عادل ٨٩ ك .
و عشرة اللاعبات المشاركات وهن: " هبة صالح ٤٩ ك ، بسمة عماد ٥٨ ك ، و كل من إسراء السيد، نعمة سعيد ٦٤ ك) ، رانيا عزت ٧١ ك ، سارة سمير ٧٦ ك ، سمر حبشى ٨٩ ك، سلمى محمد حبشي ٨٩ ك ، حليمة عبد العظيم و شيماء خلف.
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