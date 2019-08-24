والسويس وشمال سيناء بمشاركة 69حكما ومساعدا ، وأسفرت عن نجاح 33 حكم ساحة و 33 مساعدا
أجرت اليوم لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اختبارات اللياقة البدنية لحكام الدرجة الأولى بالإسماعيلية وبورسعيد
اقيمت الاختبارات بحضور وجيه احمد المدير الفني للجنة الحكام وعزب حجاج مدير اللجنة وسامي فاروق مسئول اللياقة البدنية.
كانت هذه تفاصيل خبر نجاح 66 حكما ومساعدا في الاسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.