منتخب رجال تنس الطاولة يحصد ذهبية دورة الألعاب الإفريقية

حقق منتخب رجال مصر لتنس الطاولة المركز الأول والميدالية الذهبية لدورة الألعاب الإفريقية بعد الفوز على نيجيريا في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي أقيم على صالة مولاي حسن لتحصد مصر ذهبيتي الرجال والسيدات.

فازت مصر في المباراة بأشواط الزوجي 3/1 ثم الفردي 3/0 ثم الفردي خسارة 3/0 ثم خسارة 3/2

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ثم الفوز في أخر مواجهة فردية 3/0 لتحسم مصر لقب الرجال بعد الفوز بلقب السيدات على حساب نيجيريا أيضا.

حضر المباراة النهائية الدكتور علاء مشرف أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة والمهندس الباسل عبدالله رئيس بعثة

مصر والعميد يحي دعبس نائب رئيس البعثة ومعتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة ومن البعثة الإدارية خالد حسن.

يرأس البعثة تامر وفقي عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة وأشرف حلمي المدير الفني وماجد عاشور المدير الفني والطبيب حسن كمال رئيس البعثة الطبية والطبيب أحمد مسعد واللاعبات دينا مشرف وفرح عبدالعزيز ويسرا أشرف وريم العراقي ومريم الهضيبي واللاعبين أحمد صالح وعمر عصر وخالد عصر ومحمد البيلي ومحمود أشرف.