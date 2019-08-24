بالمستندات.. الجمعية العمومية لإتحاد الكرة ترسل إستغاثة لرئيس الجمهورية

أرسلت اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، برئاسة محمد الطويلة، استغاثة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تطالبه بضرورة التدخل لوقف عمل اللجنة الخماسية المشكلة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي لا يعلم أحد عن من طرح تلك الأسماء لتولي قيادة اتحاد الكرة المصري لمدة عام حتى اقامة انتخابات جديدة. تطالبه بضرورة التدخل لوقف عمل اللجنة الخماسية المشكلة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي لا يعلم أحد عن من طرح تلك الأسماء لتولي قيادة اتحاد الكرة المصري لمدة عام حتى اقامة انتخابات جديدة.

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