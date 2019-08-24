تعرف على النتائج القياسية بدوري أبطال إفريقيا في الألفية الجديدة

حقق فريق الأهلي فوز كبير على حساب فريق اطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة تسعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية ضمن إياب الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتسلط بوابة الوفد الضوء على أبرز النتائج الكبيرة بالأدوار التمهيدية بدوري أبطال إفريقيا.

نسخة 2018

يعد الفريق المغربي صاحب صاحب الرقم القياسي لأكبر فارق أهداف في مباراة واحدة بعدما اكتسح بنفيكا دي بيساو بنتيجة 10-0 في الدور التمهيدي من نسخة 2018 بدوري الأبطال.

نسخة 2017

حقق فريق زيسكو يونايتد الفوز علي حساب كويو بطل زنجبار بسبعة اهداف دون رد في ذهاب الدور التمهيدي.

نسخة 2014

حقق يانج افريكانز الفوز الاكبر خلال الدور التمهيد بالفوز علي كوموزروزين بطل جزر القمر بسبعة اهداف دون رد في ذهاب الدور التمهيدي، كمت حقق الرجاء المغربي لفوز علي بطل دينمو استار بطل سيراليون بستة اهداف دون رد.

نسخة 2013

حقق اشانتي كوتكو بطل غانا الفوز الاكبر في ذهاب الدور التمهيدي بالفوز بسبعة اهداف دون

رد علي فريق سوتي ايلا بطل غينيا الاستوائية، كما حقق الزمالك الفوز علي الغزال التشادي بسبعة اهداف دون رد في الدور التمهيدي في موسم 2013، كما حقق مازيمبي الفوز علي موشودي بطل بتسوانا بستة اهداف دون رد.

نسخة 2012

حقق مازيمبي الفوز علي باور دينموز بطل زامبيا بستة اهداف دون رد، كما حقق الترجي الفوز بستة اهداف دون رد امام دينموز بطل زمبابوي ضمن مباريات دور الـ16.

نسخة 2011

حقق الرجاء البيضاوي المغربي الفوز الاكبر في مسابقة دوري الابطال وذلك عقبه فوزه على تربيلون التشادي بنتيجة 10-1 في الدور التمهيدي من نسخة 2011 لدوري الأبطال.

نسخة 2009

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حقق يانج افريكانز الفوز علي النجم الذهبي بطل جزر القمر بثمانية اهداف مقابل هدف في ذهاب الدور التمهيدي لدوري الابطال 2009.

نسخة 2006

حقق فريق اشانتي كوتكو الفوز علي حساب يوسكوف فوت بطل مدغشقر بستة اهداف

نظيفة في ذهاب الدور التمهيدي،كما حقق اسيك الايفواري الفوز علي حساب مينا داكار السنغال بستة اهداف نظيفة.

نسخة 2005

حقق الاهلي الفوز الاكبر في ذهاب الدور التمهيدي علي بطل سبورت فيلا الاوغندي بنتيجة سداسية نظيفة، كما حقق انيمبا النيجيري الفوز 6-1 علي حساب ريد اروز الزمبابوي في ذهاب دور الـ16.

نسخة 2004

حقق فريق حسنية اكادير المغربي الفوز علي نصر السيخة بسباعية نظيفة في ذهاب الدور التمهيدي، كما حقق آرمى باتريوريتيك بطل رواند الفوز 7 - 1، علي انيسيا اسبورت بطل اريتريا في ذهاب الدور التمهيدي، وشهد دور الـ16 فوز اتحاد العاصمة بطل الجزائر اكتساحه لفريق اسفا بيبنجا بطل بوركينا فاسو بنتيجة 8 - 1.

نسخة 2003

حقق الاسماعيلي الفوز علي انيمبا بتيجة 6 -1 في الجولة الاولى من دور المجموعات، حيث لم تشهد البطولة اداور تمهيدية.

نسخة 2002

حقق اسياك ميموزا بطل ساحل العاج الفوز بخماسية نظيفة امام كوستا دي سول بطل موزمبيق في دور المجموعات والفوز الاكبر بهذه النسخة.

نسخة 2001

حقق اسيك الفوز علي شباب بلوزداد بطل الجزائر بسباعية نظيفة ضمن الجولة الاول من بطولة دوري ابطال افريقيا.

نسخة 2000

حقق فريق افريكيا اسبور بطل ساحل العاج الفوز الاكبر خلال تلك النسخه علي حساب ميلودي صان داونز بطل جنوب افريقيا بنتيجة 6 - 1.