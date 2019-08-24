بمشاركة تريزيجيه والمحمدي.. أستون فيلا يضرب إيفرتون بثنائية

حقق فريق أستون فيلا الذي يلعب بصفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه، فوزًا ثمينًا على نظيره إيفرتون بثنائية نظيفة، وذلك في المباراة التي تجمعهما على ملعب فيلا بارك، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي. الممتاز.

سجل هدف أستون فيلا مهاجمه ويسلي

مواريس في الدقيقة 21 من الشوط الأول، ثم أضاف أنور الغازي الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من المباراة.

وشهدت المباراة ظهورا خافتا للمصري محمود تريزيجيه حيث لم يظهر بشكل جيد

رفقة أستون فيلا .

وفي الدقيقة 86 استبدل دين سميث المدير الفني لأستون فيلا، محمود تريزيجيه بمواطنه أحمد المحمدي، ليحافظ على نتيجة التقدم، قبل أن يضيف الفريق الهدف الثاني ويظفر بنقاط المباراة الثلاث.

بهذه النتيجة يحقق أستون فيلا أول ثلاث نقاط له منذ صعوده للدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث خسر الجولتين الماضيتين أمام فريقي توتنهام وبورنموث.