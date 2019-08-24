بوروسيا دورتموند يضرب كولن بثلاثية في الدوري الألماني

حقق فريق بروسيا دورتموند الفوز امام مضيفه كولن بثلاثة اهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت الفريقين علي ملعب راين أنرجي ضمن الاسبوع الثاني من الدوري

الالماني

تقدم اصحاب الارض كولون في الدقيقة 29 عن طريق دومنيك دريكسلر وسجل اهداف دورتموند جيدون ساشو في

الدقيقة70 و اشرف حيكمي في الدقيقة86 وباكو الكاسير في الدقيقة 94

وبهذه النتيجه يحصد بروسيا دورتموند النقطة السادسة يحتل بها صدارة الدوري الالماني بينما يتجمد رصيد كولون بدون نقاط يحتل المركز الرابع عشر.