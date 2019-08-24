رياضة | قلق في ريال مدريد بسبب إصابة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قلق في ريال مدريد بسبب إصابة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود قلق في أروقة ريال مدريد بشأن البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان والذي يتصارع عليه الملكي مع غريمه برشلونة وريال مدريد لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن مسئولي ريال مدريد يسعون للحصول على تأكيدات من باريس سان جيرمان بشأن مشط قدم النجم البرازيلي المعرض للإصابة، حيث جمع الملكي كل المعلومات عن الماضي المشكوك فيه لنيمار الذي ينطوي على مثل هذه الإصابات.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي باريس سان جيرمان مستعدون للتجاوب مع مطالب ريال مدريد بشأن وضع اللياقة البدنية لنيمار الذي تعافى بالفعل من إصابته الأخيرة ويتدرب بشكل عادي مع بقية زملاؤه في الفريق.

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وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه بعد الاجتماع بين مسئولي الفريقين أعرب ريال مدريد عن مخاوفه بشأن إصابات نيمار وينتظر الآن سماع ردود الفعل من باريس سان جيرمان، حيث يعتمد الاتفاق المحتمل بشكل أساس على خلفية اللياقة البدنية لنيمار وبمجرد توضيح كل شيء سيكون ريال مدريد مستعدا للقيام باللازم لإتمام هذه الصفقة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نيمار عانى من لعنة الإصابات منذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان في 2017 قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، حيث تعرض لإصابة قوية في مشط قدمه اليمنى في فبراير 2018 قبل مواجهة ريال مدريد في مباراة العودة في دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، كما أن إصابته تجددت في يناير 2019 في مواجهة مانشستر يونايتد في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا قبل أن يتعرض لإصابة جديدة في يونيو الماضي كانت على مستوى أربطة الكاحل وحرمته من المشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2019 التي توج بها منتخب بلاده البرازئل على أرضه.

وذكرت أغلب التقارير منذ فترة أن إدارة PSG منفتحة على فكرة بيع نيمار لكنها ترفض كل أنواع المقايضة وأن شرطها الوحيد للتخلي عن نجمها هو الحصول على أعلى عائد مادي من الصفقة بما يعادل المبلغ الذي تم تحويله لحساب برشلونة عام 2017 وهو 222 مليون يورو.