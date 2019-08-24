رياضة | رجال وسيدات تنس الطاولة يتسلمون ذهبيات دورة الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رجال وسيدات تنس الطاولة يتسلمون ذهبيات دورة الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفلت بعثة بتسلم منتخب الرجال والسيدات الميداليات الذهبية لدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب بعد فوز منتخب الرجال على نيجيريا ومنتخب السيدات فاز على نيجيريا أيضا.

حضر تسليم الميداليات والمباراة النهائية الدكتور علاء مشرف أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة والمهندس الباسل عبدالله رئيس بعثة مصر والعميد يحي دعبس نائب رئيس البعثة ومعتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة ومن البعثة الإدارية خالد حسن.

يرأس البعثة تامر وفقي عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة وأشرف حلمي المدير الفني وماجد عاشور المدير الفني والطبيب حسن كمال رئيس البعثة الطبية والطبيب أحمد مسعد واللاعبات دينا مشرف وفرح عبدالعزيز ويسرا أشرف وريم العراقي ومريم الهضيبي واللاعبين أحمد صالح وعمر عصر وخالد عصر ومحمد البيلي ومحمود أشرف.