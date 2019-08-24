رياضة | تعرف على شرط نيمار للموافقة على الرحيل إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على شرط نيمار للموافقة على الرحيل إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان وضع شرطاً قاسياً للموافقة على الرحيل إلى برشلونة أو ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد برنامج جوجونيس الإسباني الذي يقدمه الإعلامي جوسيب بيدرول أن نيمار أصبح على بعد خطوات قليلة من الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي في الأيام الباقية من سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأفاد البرنامج الإسباني بأن اسم نيمار ارتبط في الأيام الأخيرة بالعودة مجدداً إلى برشلونة أو الغريم التقليدي ريال مدريد وهناك الكثير من الشكوك حول وجهته الحقيقية حتى الآن.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن نيمار البالغ من العمر 27 عاماً طالب براتب سنوي قدره 35 مليون يورو صافي وعقد مدته 5 مواسم للموافقة على الإنضمام لنادِ جديد هذا الصيف.

وأوضح البرنامج الإسباني أنه إذا وافق ريال مدريد أو برشلونة على الشروط التي فرضها نيمار فإن النجم البرازيلي سيحصل على 175 مليون يورو خلال مدة عقده التي طالب بها 5 مواسم بالإضافة إلى الأموال المطلوبة من ناديه وهو مبلغاً باهظاً للغاية ولكن في ريال مدريد يعتقدون أن لاعب مثل نيمار يستحق المغامرة من أجله.