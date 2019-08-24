رياضة | بالمستندات .. الجمعية العمومية لإتحاد الكرة ترسل إستغاثة لرئيس الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالمستندات .. الجمعية العمومية لإتحاد الكرة ترسل إستغاثة لرئيس الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، برئاسة محمد الطويلة، استغاثة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وطلبت اللجنة المفوضة، من رئيس الجمهورية ضرورة التدخل لوقف عمل اللجنة الخماسية المشكلة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي لا يعلم أحد عن من طرح تلك الأسماء لتولي قيادة اتحاد الكرة المصري لمدة عام حتى اقامة انتخابات جديدة.