رياضة | مياه البحيرة يتعاقد مع حاوي مركز شباب أبوالمطامير

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نجح مجلس إدارة نادي مياه البحيرة برئاسة محمد عقدة وبالتنسيق مع الجهاز الفنى بقيادة أحمد الشاذلي، في التعاقد مع محمد هشام مواليد98 صانع ألعاب مركز شباب أبوالمطامير وذلك بداية من الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع اللاعب الجديد علي عقود أنضمام لمدة 3مواسم بحضور محمدعقدة رئيس نادي مياه البحيرة ومحمدصديق نائب الرئيس واحمد الشرقاوي عضو لجنة الكرة ووائل سعيد وكيل اللاعب

يذكر أن محمدصديق نائب رئيس نادي مياه البحيرة لعب دور كبير مع مجلس أدارة مركز شباب أبوالمطامير من أجل أتمام الصفقة