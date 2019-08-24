رياضة | السكة يتعاقد مع ثنائي المنصورة ومنتخب بنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكة يتعاقد مع ثنائي المنصورة ومنتخب بنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادى السكة الحديد في التعاقد مع اللاعب حازم شعيب الظهير الأيمن لفريق المنصورة لمدة موسمين في صفقة انتقال حر كما حصل نادى السكة على خدمات اللاعب الدولي البنيى اوفودى اوديكو صاحب 23 سنه لمدة موسمين في حضور وكيل اللاعب محمد سافيولا. وحضر توقيع اللاعبين الدكتور محمد عيد رئيس مجلس إدارة نادى السكه ونبيل كمال "أمين الصندوق" ومحمد نافع المشرف على الفريق وجمعة مشهور المدير الفني للفريق وكمال اليمني المدرب العام ومحمد السيد مدرب حراس المرمى محمد جمال المدير الاداري.

Advertisements