رياضة | فرج عامر: لاعبو سموحة ألماظ وسط كومة من القش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: لاعبو سموحة ألماظ وسط كومة من القش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فرج عامر رئيس سموحة أن أسعار لاعبي الفريق مرتفعة لأنهم ألماظ وسط كومة من القش. وقال عامر في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"نحتاج للعودة لمستوانا الطبيعي ونطمح لاحتلال المربع الذهبي والدوري الموسم المقبل صعب". وأضاف :"التوأم إبراهيم وحسام يجتهدون لتقديم الأفضل لسموحة وقيادتهم للمنتخب شئ رائع" واختتم عامر تصريحاته قائلاً :"نجوم سموحة أسعارهم مرتفعة لأنهم ألماظ في وسط أكوام من القش".

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