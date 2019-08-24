رياضة | كهربا يكتفي بـ 44 دقيقة في هزيمة ثقيلة لديسبورتيفو أفيس أمام ريو آفي بالدوري البرتغالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كهربا يكتفي بـ 44 دقيقة في هزيمة ثقيلة لديسبورتيفو أفيس أمام ريو آفي بالدوري البرتغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي فريق ديسبورتيفو أفيس المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمود عبد المنعم "كهربا"، هزيمة ثقيلة أمام مضيفه ريو آفي بنتيجة 5 - 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري البرتغالي.

شهدت المباراة الظهور الرسمي الأول لـ "كهربا" مع ديسبورتيفو أفيس بعد حصوله على بطاقة مؤقتة للمشاركة بالمباريات، حيث شارك ضمن التشكيل الأساسي للفريق البرتغالي، قبل أن يخرج بالدقيقة 44 من زمن اللقاء.

انتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم ريو آفي بهدفين، سجلهما اللاعب مهدي طارمي بالدقيقتين 10، 22 من زمن اللقاء.

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وفي الشوط الثاني نجح ريو آفي في زيادة غلته التهديفية وأضاف 3 أهداف عن طريق كل من، مهدي طارمي، ونونو سانتوس، وكارفاليو دي سوزا "ركلة جزاء" في الدقائق 52، 55، 75 علي الترتيب.

وقلص إنزو فرنانديز الفارق وسجل الهدف الأول لـ"أفيس" بالدقيقة 77، لتنتهي المباراة بفوز ريو آفي بنتيجة 5-1.

بتلك النتيجة يحصد ريو آفي أول 3 نقاط في مشواره بالدوري البرتغالي هذا الموسم، ويحتل المركز الثامن في جدول ترتيب البطولة، بينما يحتل ديسبورتيفو أفيس المركز الثاني عشر بنفس الرصيد لكنه متأخرًا بفارق الأهداف.