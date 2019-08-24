رياضة | المنيا يخوض ثلاث وديات في معسكر القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا يخوض ثلاث وديات في معسكر القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا بقياده سمير كمونة علي خوض لقاءات ودية استعدادا للموسم الكروي الجديد 2019\2020 .

وقال سمير كمونة المدير الفني للمنيا إنه سيخوض 3 لقاءات وديه بالقاهرة موضحا بأنه سيخوض اللقاء الأول مع فريق طلائع الجيش يوم الأحد القادم ثم مع فريق منتخب السويس يوم الثلاثاء علي أن يختتم لقاءاته الودية أمام فريق كوكاكولا يوم الخميس .

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ويسعي الفريق المنياوي لتحقيق هدف الجماهير المنياوية بتحقيق الصعود للدوري الممتاز في الموسم المقبل.