رياضة | نشرة برشلونة: ميسي يهاجم بارتوميو وتفاصيل جديدة في صفقة نيمار وتحديد الموعد النهائي لحسم الصفقة ونيمار يوجه رسالة عاجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة برشلونة: ميسي يهاجم بارتوميو وتفاصيل جديدة في صفقة نيمار وتحديد الموعد النهائي لحسم الصفقة ونيمار يوجه رسالة عاجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس لعام 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وأبرزها آخر تطورات صفقة البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان.

وإليكم أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة 23 - 8 - 2019:-

الشرينجيتو: برشلونة يحدد الموعد النهائي لحسم صفقة نيمار

ذكرت تقارير إعلامية اسبانية أن مستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان سوف يتحدد اليوم بشكل نهائي، مشيرة إلي أن اللاعب يقترب بقوة من الإنتقال لصفوف نادي برشلونة الاسباني.

ووفقًا لبرنامج "الشرينجيتو" الاسباني الشهير، أن جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الاسباني سيكشف عن مستقبل البرازيلي نيمار بشكل رسمي ونهائي اليوم الجمعة، بعد سلسلة من المفاوضات بين الناديين في الفترة الماضية.

وكان نيمار انتقل لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2017 قادمًا من نادي برشلونة الاسباني، في صفقة قياسية كلفت خزينة النادي الباريسي 222 مليون يورو.

ميسي يفتح النار على رئيس برشلونة بسبب نيمار

يبدو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة الإسباني، لا يروق له ما يفعله جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني في صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا، والتي فشل الفريق حتي الآن في انهاءها لصالحه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وزعمت تقارير صحفية إسبانية، أن ميسي أبدي غضبه الشديد من مهاترات بارتوميو صفقة نيمار، وفشله الذريع حتي الآن في إعادة البرازيلي إلى صفوف البلوجرانا، والمماطلة التي تحدث في الصفقة حتي الآن بالرغم من رغبة نيمار في العودة إلى البرسا مرة أخري.

وكان ميسي قد طلب من رئيس برشلونة مرارًا وتكرارًا من بارتوميو سرعة إنهاء صفقة نيمار، ولم يتبقِ سوي 12 يوم على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

يذكر أن برشلونة قدم عرضه الأخير لضم نيمار والذي جاء عبارة عن عثمان ديمبلي بالإضافة إلى 180 مليون يورو، ولكن النادي الباريسي لم يرد حتي الآن على عرض الفريق الكتالوني.

من أجل إرضاء ميسي.. برشلونة يقدم العرض الكبير لجلب نيمار

يحاول نادي برشلونة الاسباني التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك من أجل إرضاء لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان "ميسي" قد حصل علي وعدًا من جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة بالتعاقد مع البرازيلي "نيمار" خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الكروي الجديد.

ووفقًا لبرنامج "الشرينيجيتو" أن نادي برشلونة يجهز حاليًا عرضًا جديدًا لتقديمه لنادي باريس سان جيرمان للتوقيع مع البرازيلي "نيمار" من أجل إرضاء "ميسي" وعدم إثارة غضبه خلال الفترة الحالية.

وكان نادي باريس سان جيرمان رفض عرضين من نادي برشلونة لضم "نيمار" ولكن النادي الكتالوني يواصل محاولاته مع النادي الباريسي لحسم صفقة اللاعب البرازيلي.

عاجل.. باريس يعلن عن سعر نيمار.. وصدمة كبيرة في برشلونة

كشفت تقارير إذاعية إسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قد أعلن عن القيمة المالية لصفقة النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، خلال الصيف الحالي.

وبحسب ما ذكره "راديو كاتالونيا" فإن الكرة عند رئيس البارسا، جوسيب ماريا بارتوميو، حيث ان باريس سان جيرمان قد طلب من برشلونة إعارة الزامية الشراء مقابل 170 مليون يورو.

كما يطلب النادي الفرنسي مبلغ 35 مليون يورو ثمنًا للإعارة لموسم واحد، أي أن باريس يطالب برشلونة بمبلغ 205 مليون، مما يعقد الأمور على النادي الكتالوني.

ريال مدريد وباريس يوجها طعنة الغدر لبرشلونة !

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني محاولاته وتواصلاته، مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل حسم التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، خلال الصيف الحالي.

وبحسب ما ذكرته عدة تقارير وعلى رأسها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن فلورنتينو بيريز رئيس الريال، يعتبر أخذ نيمار بمثابة لقب لهذا الموسم.

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وفي هذا السياق، قال جوسيب بيدريرول من برنامج (خوجونيس): "في ريال مدريد مدريد يعتقدون بأن باريس سان جيرمان سوف يرفض عرض برشلونة مرة أخرى".

نيمار يضع برشلونة في ورطة كبيرة ويطلب راتبًا ضخمًا

يواصل نادي برشلونة الإسباني مساعيه من أجل حسم التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، من باريس سان جيرمان الفرنسي، ومنع انتقاله للغريم التقليدي ريال مدريد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، بحسب لمصادر برنامج "La Sexta" فإن نيمار طلب من برشلونة الحصول على راتب 35 مليون يورو صافي، وبعقد خمس سنوات .

وأفادت التقارير أنه باحتساب الضرائب فسوف يكلف نيمار رواتب 350 مليون يورو، ولكن عرض البارسا الأخير لباريس سان جيرمان دار حول إلتزام شراء 2021 مقابل 150 مليون يورو، أي يعني ذلك إجمالاً أن تكلفة نيمار ستكون نصف مليار يورو.

البشائر تأتي.. برشلونة يقترب من إغلاق صفقة نيمار

أصبح نادي برشلونة الاسباني قريبًا من الحصول على خدمات البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت إذاعة " RAC 1" أن نادي باريس سان جيرمان مستعد للموافقة علي بيع نيمار إلى برشلونة بنظام الإعارة لكن مع خيار وضع بند الشراء الإلزامي خلال صيف 2020.

يبدو أن باريس سان جيرمان أصبح مقتنع بالموافقة على خيار الإعارة مع برشلونة بعدما رفض النادي العرض الأول والثاني من النادي الكتالوني في الفترة الماضية.

باريس سان جيرمان يوافق على عرض برشلونة بشرط واحد

مازال نادي برشلونة الإسباني، يسعي لإغلاق صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيمران الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال موقع "LE 10 SPORT" الفرنسي، أن ناصر الخليفي مالك النادي الباريسي موافق على إعارة نيمار إلى برشلونة لكن بشرط واحد ألا وهو أن يكون هناك بند في العقد يُلزم برشلونة بشراء اللاعب البرازيلي بعد انتهاء إعارته مقابل 170 مليون يورو، وهو ما يرفضه الفريق الكتالوني.

ويريد مسؤولي النادي الكتالوني جلب نيمار على سبيل الإعارة مع خيار الشراء وليس إلزامية الشراء.

الكشف عن تفاصيل عروض برشلونة لضم نيمار.. والعرض الكبير

كشفت تقارير إعلامية اسبانية تفاصيل العروض الثلاثة التي قدمها نادي برشلونة للحصول على خدمات البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لشبكة " ESPN" أن العرض الأول لبرشلونة لضم "نيمار" تضمن إنتقال الثنائي كوتينيو وراكيتيتش إلي باريس سان جيرمان بالإضافة لـ 80 مليون يورو، ولكن تم رفض هذا العرض.

أما العرض الثاني تضمن التعاقد مع اللاعب بنظام الإعارة مع وضع خيار الشراء الإلزامي الموسم المقبل بقيمة مالية عالية وتم رفضه أيضًا.

وقدم نادي برشلونة عرضًا جديدًا لنادي باريس سان جيرمان يتضمن الحصول على خدمات "نيمار" مقابل 180 مليون يورو، بالإضافة لإنتقال عثمان ديمبلي لاعب البارسا إلي النادي الباريسي.

وينتظر برشلونة رد باريس سان جيرمان علي العرض الثالث خلال الساعات القليلة القادمة.

نيمار يوجه رسالة عاجلة إلى برشلونة