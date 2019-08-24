رياضة | الشرينجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة نيمار في هذا الموعد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرينجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة نيمار في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية اسبانية عن موعد حسم ريال مدريد صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال الإعلامي "بيبي استرادا" محلل برنامج "الشرينجيتو" الشهير أن ريال مدريد سوف يحسم صفقة البرازيلي "نيمار" بشكل نهائي يوم الأربعاء أو الخميس المقبل.

ويتنافس ريال مدريد مع غريمه برشلونة للفوز بخدمات البرازيلي "نيمار" ولكن لم ينجح كلا الناديين في الوصول لإتفاق نهائي مع باريس سان جيرمان الفرنسي لضم اللاعب حتي الآن

وكان نيمار انتقل لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2017 قادمًا من نادي برشلونة الاسباني، في صفقة قياسية كلفت خزينة النادي الباريسي 222 مليون يورو.