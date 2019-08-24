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رياضة | الشرينجيتو: ريال مدريد قادر على حسم صفقة نيمار في أي لحظة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرينجيتو: قادر على حسم صفقة في أي لحظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يري الإعلامي كيم دومنيك محلل برنامج "الشرينجيتو" أن نادي ريال مدريد قادر علي حسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال "دومنيك" في تصريحات اليوم أن نادي لا يمكنه المراهنة علي صفقة البرازيلي "نيمار".

ويعتقد أن نادي ريال مدريد لديه خطة سريعة لحسم صفقة البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، وأنه يجهز عرضًا يناسب متطلبات النادي الباريسي.

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