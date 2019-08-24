رياضة | آس: ريال مدريد لا يمانع في تقديم نجميه لباريس من أجل ضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آس: ريال مدريد لا يمانع في تقديم نجميه لباريس من أجل ضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن كواليس مفاوضات ريال مدريد مع باريس سان جيرمان لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم الفريق الباريسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة "آس" أن نادي ريال مدريد دخل في مفاوضات مع باريس سان جيرمان لضم "نيمار"، رغم أن إدارة النادي الملكي تنفي ذلك.

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وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يرحب بدخول الثنائي لوكا يوفيتش وجاريث بيل ضمن صفقة "نيمار"، لكن اللاعب الويلزي لا يريد الرحيل عن الريال في الوقت الحالي.

أما نادي باريس سان جيرمان يريد الحصول على "فينسيوس جونيور" ضمن صفقة "نيمار" ولكن ريال مدريد لا يريد التخلي عن خدمات "جونيور" خلال فترة الإنتقالات الحالية.

ولا يزال مصير "نيمار" غامضًا بخصوص وجهته المقبلة سواء ريال مدريد أو برشلونة، أو البقاء مع باريس سان جيرمان.