اونلاين | يلا شوت plus مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر كورة لايف liverpool Salah كورة جول رابط ماتش ليفربول جودة متعددة

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ونظيره آرسنال، على ملعب " آنفيلد"، في المباراة التي تجمع بينهما يوم السبت، على ملعب “آنفيلد”، ضمن إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وتقام المبارة بين الريدز والجانرز في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORTS HD، كما يمكنكم متابعة المباراة أيضًا عبر قنوات Canal + France، Canal + Sport 2 Polska، Sport TV 2، Idman Azerbaycan، Sky Sport 1 Deutschland .

وستجمع المباراة الثنائي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، ونظيره محمد النني لاعب أرسنال، ولكن قد يخرج الأخير من قائمة المباراة.

ونجح الريدز في تحقيق الفوز في أول مباراتين في البطولة، تصدر بها ترتيب الدوري الإنجليزي مناصفة مع أرسنال، في إنتظار فض الشراكة بينهما في الصدارة بمباراة السبت.