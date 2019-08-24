شكرا لقرائتكم خبر عن ارتباك في ليفربول بعد التأكد من غياب نجم الفريق شهرين والان مع التفاصيل
تسود حالة من الارتباك داخل جدران نادي ليفربول الإنجليزي، بعدما أشارت التقارير لغياب نجم الفريق الحارس البرازيلي أليسون بيكر لشهرين عن الفريق.
وبحسب "سكاي نيوز عربية" قال أتربيرغ إن "أليسون بيكر يواصل العلاج والتأهيل كل يوم، ويحاول تحسين حالته"، ولكنه يتدرب في صالة الألعاب الرياضية، ولكن دون استخدام ساقه".
يذكر أن أليسون تعرض لإصابة قوية أمام نورويتش سيتي في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وأشارت التقارير الأولية إلى أن الحارس البرازيلي قد يغيب عن المباريات لمدة شهرين.
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