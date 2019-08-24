شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يعلن عن أول إجراء مع رامي ربيعة بعد إصابته والان مع التفاصيل

أعلن خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن إجراء أشعة لرامي ربيعة مدافع الفريق، غداً السبت، لتحديد مدة غيابه عن الفريق، ومدى إصابته بعدما تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية، في مبارة الفريق اليوم أمام فريق اطلع برا. فيما حقق النادي الأهلي فوزاً على على فريق اطلع برة بتسعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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