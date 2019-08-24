شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يضع شرطاً واحداً لانتقاله لريال مدريد أو برشلونة والان مع التفاصيل
أكد برنامج جوجونيس الإسباني، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، وضع شرطاً للموافقة على الانتقال لأي فريق آخر.
وأوضح البرنامج الرياضي، أن نيمار اشترط حصوله على راتب سنوي قدره 35 مليون يورو صافي وعقد مدته 5 سنوات للموافقة على التوقيع لأي فريق سواء برشلونة أو ريال مدريد، مما يعد شبه مستحيل موافقة أي فريق على هذه الشروط.
وكان فريقي برشلونة وريال مدريد يسعيان للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما أعلن رغبته في الرحيل عن الفريق.
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