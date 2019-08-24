الامارات | مدرب الجزيرة: خرجنا بـ 4 إيجابيات أمام خورفكان.. والشباب المكسب الأهم

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الجزيرة: خرجنا بـ 4 إيجابيات أمام خورفكان.. والشباب المكسب الأهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى مدرب الجزيرة، الهولندي يورغن إستريبل، سعادته بالفوز الذي حققه «فخر أبوظبي» على خورفكان بثلاثة أهداف مقابل هدف، أول من أمس، في الجولة الأولى من مباريات كأس الخليج العربي، لافتاً إلى أن الجزيرة حقق أربع إيجابيات من الفوز على «النسور»، وأن «الشباب كان المكسب الأهم».

وقال إستريبل في مؤتمر صحافي، إن «اللاعبين الشباب ومردودهم خلال المباراة يعد من أبرز المكاسب التي حققها الفريق»، بينما أشار إلى أن «الفوز في أول مباراة في الموسم أمر مهم جداً»، كما أشاد بالروح القتالية للاعبين، وأخيراً أبدى إعجابه بردة فعل اللاعبين والتعامل مع الإرهاق وارتفاع درجة الحرارة.

وأضاف: «أعتقد أن الأداء كان جيداً، بالنظر إلى أنها مباراتنا الأولى في الموسم، إلى جانب غياب عدد من اللاعبين بسبب عدم الجاهزية، لذلك أرى أن الأداء كان مقبولاً، رغم أننا منحنا خورفكان فرصة إحراز الهدف الأول بسبب غياب التركيز في تمركز اللاعبين داخل منطقة الجزاء».

وتابع: «في الشوط الثاني ردة فعل اللاعبين كانت جيدة، وأحرزنا الهدف الثاني، ثم عززنا تقدمنا بإضافة الهدف الثالث لنحقق فوزاً مهماً في بداية الموسم، ما يجعل معنويات اللاعبين مرتفعة قبل خوض الجولة الثانية من المسابقة، والاستعداد بشكل جيد لمباريات دوري الخليج العربي».

وتحدث المدرب الهولندي عن مردود اللاعبين الشباب، وقال: «بشكل عام لا أحب الحديث عن لاعبين محددين، ولكن بالنسبة إلى اللاعبين الشباب، أرى أنهم قدموا مباراة كبيرة، خصوصاً أنهم استحقوا الحصول على هذه الفرصة، بعدما بذلوا جهدا كبيرا خلال المعسكر الخارجي وفترة الاعداد، وأرى أن فيصل المطروشي ظهر بشكل جيد، ويتميز بالسرعة، رغم صغر حجم جسمه، لكنه يعوض ذلك بالانطلاقات السريعة، كما أن بدر الشبيبي منحنا الحيوية عندما شارك في الشوط الثاني، وصنع هدفاً، وكان قريباً من إحراز هدف».

وواصل حديثه بالإشادة بالصفقات الجديدة، وقال: «المغربي مراد باتنا لم ندفع به منذ بداية المباراة لأنه لم يشارك كثيراً في التدريبات، لذلك كان يجب أن نكون حذرين بشأنه، أما سلطان الغافري فلاعب يتميز بالذكاء، وأحرز الهدف الثالث من جملة تدربنا عليها كثيراً خلال التدريبات، وبشكل عام أنا راضٍ عن جميع اللاعبين».

Advertisements

وختم مدرب الجزيرة تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق لديه الأفضل الذي يسعى إلى تقديمه في المباريات المقبلة، وقال: «نسعى إلى تجهيز جميع اللاعبين في الفترة المقبلة، خصوصاً أننا سنفتقد اللاعبين الدوليين الذين سينضمون إلى معسكر المنتخب الوطني، ولكن لدينا مجموعة من اللاعبين الشباب الذين سنعتمد عليهم، وذلك ضمن سياسة نادي الجزيرة الذي يهتم بلاعبي الأكاديمية، وكما ذكرت نسعى لاستغلال هذا الفوز، وأن نواصل الاستعداد لبدء مسابقة الدوري، إذ إننا لم نقدم كل ما لدينا، والطريق طويل جداً، وعلينا أن نعمل كثيراً خلال التدريبات حتى نصل إلى درجة جاهزية جيدة».

باولو كاميلي: راضٍ عن «النسور» رغم الخسارة

قال مدرب خورفكان، البرازيلي باولو كاميلي، إنه راضٍ تماماً عن أداء «النسور» أمام الجزيرة، رغم خسارة الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف، مبيناً أن الفريق ظهر بشكل جيد في الشوط الأول، بينما دخل مرماه هدفان بسبب بعض الأخطاء في التمركز داخل منطقة الجزاء.

وأوضح كاميلي في مؤتمر صحافي، أن خورفكان قدم مباراة جيدة، مشيراً إلى أن اللاعبين صنعوا أكثر من فرصة، لكن لم يتم استغلالها، مشدداً على أهمية هذه المباراة في منح الجهاز الفني فرصة التعرف بصورة أكبر إلى اللاعبين، وتحديد طريقة اللعب والأسماء التي ستشارك في المباريات في دوري الخليج العربي.

وأضاف: «نسعى إلى سد الثغرات في الفترة المقبلة، وشيء طبيعي أن يشعر الفريق بالتعب، إذ إننا في بداية الموسم، لكن الفريق جيد جداً، وكنا نسير بشكل ممتاز حتى قبل دخول مرمانا الهدف الثاني، وأرى أن هناك لاعبين أظهروا قدرات جيدة جداً، وسنعمل على تصحيح الأخطاء التي حدثت في المباراة حتى نكون مستعدين للدوري».

يورغن إستريبل أكد أنه لم يدفع بالمغربي باتنا منذ بداية المباراة، كونه لم يشارك كثيراً في التدريبات.