الامارات | برشلونة ينتظر «عودة طارئة» لميسي أمام ريال بيتيس

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة ينتظر «عودة طارئة» لميسي أمام ريال بيتيس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من إصابته للانضمام إلى برشلونة، بعد تعرض الفريق الكاتالوني لخسارة افتتاحية أولى في الدوري الإسباني لكرة القدم منذ 2008.

ويأمل برشلونة في عودة طارئة لميسي حتى يشارك في لقاء ريال بيتيس غداً في الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وكان النجم الأرجنتيني قد التحق بالتمارين الجماعية لفريقه الأربعاء بعد غيابه عن الملاعب لمدة أسبوعين بسبب إصابة في ربلة الساق. وأصيب ميسي في ساقه اليمنى خلال أول تمرين له بعد الإجازة الصيفية مع برشلونة في 5 الجاري، ما منعه من مرافقة فريقه في جولته الأميركية، كما غاب عن المباراة الافتتاحية الماضية في الدوري، التي شهدت سقوط حامل اللقب في العامين الماضيين على أرض أتلتيك بلباو بهدف نظيف.

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وتعج عيادة النادي الكاتالوني بالمصابين، فبينما تحوم الشكوك حول مشاركة ميسي أمام بيتيس، يتوجب على المدرب إرنستو فالفيردي أن يتعايش مع العديد من الغيابات في خط الهجوم.

وكان برشلونة خسر جهود نجمه الأوروغوياني لويس سواريز الذي تعرض بدوره لإصابة في ربلة الساق أمام بلباو، وقد أشارت تقارير صحافية عن إمكانية غيابه عن الملاعب لفترة قد تمتد شهراً، وكذلك إصابة بطل العالم مع منتخب فرنسا عثمان ديمبيلي في المباراة عينها بشد في العضلة ذات الرأسين للفخذ اليسرى وغيابه عن الملاعب حتى خمسة أسابيع بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني، علماً بأنها الإصابة العضلية الخامسة لديمبيلي في موسمين مع برشلونة.

في المقابل، وبعد أن استهل موسمه باحثاً عن محو خيبته الموجعة في الدوري ودوري أبطال أوروبا، أصبحت الكرة في ملعب ريال مدريد الذي حقق بداية إيجابية في الدوري ودخل على خط المفاوضات لضم نيمار بحسب تقارير إعلامية.

وخاض المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مباراته الأولى ضد سلتا فيغو (3-1) بتشكيلة قديمة برز فيها اساسياً الجناح الويلزي غاريث بيل بعد فشل انتقاله إلى الدوري الصيني. وسيكون الموعد اليوم مع فريق طموح هو بلد الوليد، حيث يأمل الملكي تعزيز صدارته وتجنب أي مفاجآت، وينتظر استمرار تألق الويلزي غاريث بيل. أما أتلتيكو فقد حقق بداية جيدة بفوز صعب على خيتافي 1-0، وسيلتقي غداً ليغانيس.