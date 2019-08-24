الامارات | الرمادي: مباراة حتا «جرس إنذار» قبل بداية الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي: مباراة حتا «جرس إنذار» قبل بداية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، أن فريقه خاض مباراة أقل من متوسطة المستوى الفني أمام فريق حتا الصاعد حديثاً إلى دور الخليح العربي، مشيراً إلى أن فريقه لم يظهر بشكل عام في المباراة وهو ما يجعل الفترة القادمة تحتاج إلى مزيد من العمل خاصة في الجانب الهجومي إضافة إلى سوء حالة الطقس وهو ما أثر على الفريق بشكل عام وليس اللاعبين الأجانب فقط.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحافي: «مباراة حتا جرس إنذار قبل انطلاقة الدوري بالتأكيد، ومن الصعب الحكم على اللاعبين في ظل هذه الأجواء وكل المباريات تخرج بهذا الشكل الصعب، إضافة إلى عدم خوض لاعب الفريق دومبيا، أي مباراة في فترة الإعداد بإستثناء شوط واحد قبل الإصابة، وبالتالي فإن المباراة بشكل عام لم تكون بالشكل المنتظر لاسباب كثيرة سنبدأ في العمل عليها خاصة الجانب الهجومي الذي يحتاج إلى مزيد من العمل الفترة القادمة».

أبدى مدرب حتا اليوناني سعادته بالظهور الأول لفريقه في بطولة كأس الخليج العربي والمستوى الذي ظهر به الفريق أمام فريق بحجم عجمان الذي قدم موسم أكثر من رائع الموسم الماضي، مشيراً إلى أن فريق حتا ظهر بشكل جيد في المباراة وهي أول مباراة له وبالتالي يحتاج إلى مزيد من الوقت للتأقلم والوصول إلى الصورة الذي نريدها.