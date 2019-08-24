الامارات | الأبيض الشاب يتلقى الهزيمة الثالثة في «خليجي السلة»

شكرا لقرائتكم خبر عن الأبيض الشاب يتلقى الهزيمة الثالثة في «خليجي السلة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض المنتخب الوطني للشباب لهزيمته الثالثة في البطولة الخليجية لكرة السلة لمنتخبات تحت 18 عاماً، بعد خسارته، أول من أمس، أمام الكويت بفارق نقطتين وبنتيجة «74-76» ضمن الجولة الثالثة من البطولة المقامة حالياً في العاصمة البحرينية المنامة ويسدل الستار عليها غداً، ويتأهل منها الأول والثاني لكأس آسيا 2020.

وكان المنتخب قد تعرض لأولى هزائمه أمام سلطنة عمان «56-62»، قبل أن يخسر أمام السعودية «51-62»، ليفقد فرصة بلوغ العرس الآسيوي والمنافسة في إحدى البطاقتين الأولى والثانية بخسارته أمام الأزرق الكويتي.

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جاءت المباراة قوية لصالح المنتخب الكويتي، بعد أن أحكم لاعبوه قبضتهم على الشوط الأول بفارق خمس نقاط «40-35»، قبل أن يتمكن المنتخب من تقليص الفارق إلى نقطتين مع نهاية الربع الثالث بنيل الأفضلية «21-18»، إلا أن تسرع لاعبي المنتخب وخسارتهم العديد من الكرات الهجومية السهلة وقفت عائقاً أمام العودة بنتيجة المباراة، لينتهي الربع الرابع بالتعادل «18-18».

ورغم تفوق لاعبي المنتخب في الرميات الثنائية بنسبة نجاح بلغت 49%، مقابل 29% للكويتيين، إلا أن الأزرق نجح في حسم المباراة بتفوقه على صعيد الرميات الثلاثية بنسبة نجاح بلغت 41%، مقابل 31% للأبيض.

ويدخل المنتخب اليوم آخر محطات الراحة في البطولة الخليجية، قبل أن يواجه غداً متصدر البطولة وصاحب الضيافة المنتخب البحريني.