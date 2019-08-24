الامارات | بطولة الإمارات للشطرنج تصل محطتها الختامية

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة الإمارات للشطرنج تصل محطتها الختامية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم، اليوم، منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج لفئة الرجال التي ينظمها اتحاد اللعبة بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وذلك بإقامة الجولة التاسعة والأخيرة يعقبها حفل الختام وتوزيع الجوائز. واشتدت المنافسة بين جميع اللاعبين مع دخول البطولة الأمتار الأخيرة، حيث أقيمت في ساعة متأخرة من مساء أمس الجولة الثامنة وقبل الأخيرة.

ويتصدر لاعب نادي أبوظبي عمران الحوسني القمة برصيد 6.5 نقاط، بعدما حقق ستة انتصارات وتعادل واحد، ويطارده لاعب الشارقة عمر نعمان برصيد ست نقاط. ولعل فارق نصف النقطة يزيد قوة المنافسة في الجولة التاسعة والأخيرة.

ويأتي في المركز الثالث لاعب الشارقة جاسم الحوار برصيد 5.5 نقاط، وفي المركز الرابع برصيد أربع نقاط يتساوى سلطان الدرمكي لاعب نادي أبوظبي وأحمد فريد لاعب نادي دبي. ويتساوى ستة لاعبين في المركز الخامس برصيد 3.5 نقاط هم سيف أحمد وعبدالرحمن سالم وحمد عصام وحمد بدر من الشارقة، وإبراهيم سلطان وخليفة عيسى من دبي.

وكانت الجولة السابعة من البطولة قد شهدت فوز عمران الحوسني على إبراهيم سلطان، وعمر نعمان على علي راشد، وجاسم الحوار على سيف أحمد، وتفوق أحمد فريد بالفوز على رافائيل شارون، وتعادل حمد عصام مع زميله عبدالرحمن سالم، وسلطان الدرمكي على يحيى شعيب وحمد بدر على حسام خالد.