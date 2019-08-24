الامارات | بعثة نادي الثقة تدخل أجواء «الجائزة الكبرى لألعاب القوى»

شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة نادي الثقة تدخل أجواء «الجائزة الكبرى لألعاب القوى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر، أول من أمس، فريق نادي الثقة للمعاقين إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى للمعاقين، في إطار ختام برنامج التدريب الصيفي والمعسكرات الأوروبية ضمن استعدادات الفريق للاستحقاقات الدولية القادمة، وأهمها ألعاب غرب آسيا التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان سبتمبر المقبل، وبطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها دبي في شهر نوفمبر المقبل.

وتضم بعثة نادي الثقة المدير التنفيذي للنادي أحمد المظلوم رئيساً للبعثة، ومحمد بالخير مدرباً، وساجان توان مدرباً مساعداً، واللاعبين البطل العالمي بدر عباس وأحمد الحوسني ويحيى البلوشي، ومحمد شعبان أخصائي العلاج الطبيعي.

من جانبه، أكد الدكتور طارق بن خادم، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة، أن «إدارة النادي تضع ثقة كبيرة في فرسان الإرادة، لمواصلة الإنجازات التي حققها أبطالنا في المحافل الدولية»، مؤكداً في تصريحات صحافية أهمية المشاركة في المعسكرات والبطولات الدولية.