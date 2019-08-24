الامارات | ماجد حسن ينفي إصابته في الركبة

شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد حسن ينفي إصابته في الركبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى لاعب المنتخب الوطني ونادي شباب الأهلي، ماجد حسن، إصابته في أربطة الركبة، وغيابه فترة طويلة عن الملاعب، لافتاً إلى أنه تعرض لإصابة بسيطة في الحوض. ونشر ماجد على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدة أوضح خلالها: «غير صحيح ما يتم تداوله حول إصابتي بأربطة الركبة، وغيابي عن الملاعب لفترة ستة أشهر، إصابتي بسيطة بالحوض وسأعود قريباً للملاعب». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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