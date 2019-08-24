الامارات | «السعادة» تعاود الوحدة أمام الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «السعادة» تعاود الوحدة أمام الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الوحدة أول انتصاراته في الموسم الجاري، بعدما تخطى عقبة الفجيرة بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت أمس، على استاد آل نهيان في أبوظبي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي، وبموجب هذه النتيجة وضع الوحدة أول ثلاث نقاط في رصيده، وعوض قليلا من خروجه الحزين من أبطال آسيا أخيرا. وشهدت المباراة تقديم الوحدة للاعبه الموهوب عبدالله أنور الذي سجل هدفين، في حين تكفل يحيى الغساني بالثالث، بينما سجل الهدف الوحيد للفجيرة سالم سيف. وكانت أولى المحاولات من جانب الوحدة بعد ضربة حرة مباشرة لعبها اسماعيل مطر داخل الست ياردات لم يحسن مهاجمو العنابي استثمارها (4). وفرط إسماعيل مطر في فرصة بلوغ مرمى الذئاب، بعد أن سدد كرة أعلى العارضة بعد كرة وصلته من خليل ابراهيم على خط الجزاء. وعاد خليل ليضيع فرصة هدف محقق عندما سدد الى خارج المرمى، وهو على بعد أمتار قليلة، بعد هجمة قادها مطر (24).

في المقابل اقتصرت محاولات الفجيرة بالاعتماد على الهجمات المرتدة عن طريق خليل خميس وخليفة عبدالله التي كانت تنتهي على أطراف الجزاء. وتمكن حارس الفجيرة صالح ربيع من التصدي لمحاولتي تسجيل هدف أكيد عبر المنهالي ونيكولا ميليسي (27). وكانت أخطر محاولات الفجيرة عبر ضربة حرة مباشرة أمام الجزاء لعبها البرازيلي جوناتان بينيتس أعلى العارضة (33).

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ونجح الوحدة في تسجيل هدف التقدم عن طريق عبدالله أنور بعد لمسة جميلة داخل الست ياردات، وبعد أن اكمل كرة عرضية وصلته من الكوري شانغ ريم (40).

وفِي الشوط الثاني أشرك مدرب الفجيرة الجزائري مجيد بوقرة البرازيلي غابرييل بدلاً من خليفة عبدالله لاستعادة الفريق سيطرته على خط الوسط، ومن أول فرصة نجح الوحدة في تسجيل الهدف الثاني عن طريق عبدالله أنور ايضاً، لكن الفجيرة عاد وسجل هدفه الوحيد بعد ذلك في الدقيقة 78 عن طريق سالم سيف، لكن الفرحة لم تدم طويلا حيث عزز الوحدة الفوز بالهدف الثالث عن طريق يحيى الغساني في الدقيقة 86.