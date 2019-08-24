شكرا لقرائتكم رحيل أيمن حفنى .. الزمالك يتلقى عرضين لاستعارة حاوى الفارس الأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحيل أيمن حفنى عن الزمالك قيد التنفيذ



كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن رغبة مصر المقاصة الأولى تتمثل فى استعارة أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق الأبيض، لمدة موسم واحد مع وجود بندا فى التعاقد بأحقية الشراء النهائى للاعب بعد نهاية فترة الإعارة، بعد إبداء حفنى رغبة فى العودة إلى صفوف الفريق الفيومى فى الموسم الجديد نظراً لصعوبة مشاركته بشكل أساسى مع الفريق الأبيض فى ظل ازدحام مركزه بأكثر من لاعب.

وتابع المصدر ذاته إن صعوبة تفريط الزمالك فى جهود حفنى بشكل نهائى يصعب مسألة إتمام رغبة المقاصة الأولى بشأن الصفقة لذلك يتم التفاوض حول العرض الآخر وهو استعارة اللاعب فقط لمدة موسم ويتمثل التفاوض فيه حول قيمة الإعارة للنادى الفيومى ومازالت تلك المفاوضات جارية فى الساعات الحالية لرغبة اللاعب فى حسم انتقاله مطلع الأسبوع القادم.

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رحيل أيمن حفنى



وكان أيمن حفنى قد خرج من قائمة الزمالك فى مباراتى ديكاداها الصومالى حيث لم يشارك فى لقاء الذهاب الذى انتهى بفوز الأبيض بسباعية نظيفة وكذلك خرج اليوم من القائمة التى توجهت إلى الإسكندرية لخوض لقاء العودة مع الفريق الصومالى والمقرر إقامته مساء غداً السبت على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 لدورى أبطال إفريقيا.

ولم يشارك حفنى اليوم فى مران الزمالك لليوم الثانى على التوالى ما أدى إلى استبعاده من قائمة اللقاء حيث يشير موقع النادى الرسمى إلى إن عدم تواجده لخوضه برنامج تأهيلى وراحة بإذن من الجهاز الفنى ولكن وفقا لمصدر مقرب من اللاعب فإنه يجهز حقائب الرحيل كما أكدنا فى الساعات الماضية وينتظر فقط الحصول على موافقة رسمية من الزمالك وإتمام الاتفاق مع المقاصة حول طريقة انضمامه للفريق الفيومى الذى سبق وخاض معه تجربة ناجحة كانت سببا فى بزوغ نجمه وانضمامه إلى القلعة البيضاء فى مرحلة تالية قبل أن يؤكد اللاعب فى فترة الانتقالات الجارية رغبته فى العودة من جديد للنادى الفيومى.