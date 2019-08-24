رحيل بقرار جمهورى.. وليد أزارو خارج أسوار الأهلى بفرمان صلاح محسن...

هل يرحل أزارو عن الأهلى

جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365 موقف المغربي وليد ازارو مهاجم الأهلي من الاستمرار او الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وعلم الخليج 365 ان ازارو عقد جلسة مع ادارة الأهلي اكد فيها رغبته في الرحيل متعهدا بجلب عرض خلال الساعات القادمه في الوقت الذي تبحث الادارة الحمراء عن عرض لبيعه لافساح المجال امام التعاقد مع مهاجم جديد.

الجماهير تطالب برحيل أزارو



وطالبت جماهير الأهلى ادارة النادى برحيل اللاعب المغربى بعد المستوى الباهت الذى ظهر عليه فى الفترة الأخيرة واهداره العديد من الفرص أمام مرمى المنافسين.

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صلاح محسن يهدد بقاء أزارو فى الأهلى



قدم صلاح محسن مهاجم الأهلى الشاب مستوى مميز خلال لقاء فريقه بنادى أطلع برة بطل جنوب السودان الذى جمع الفريقين مساء الجمعة فى غياب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا وأنتهى بفوز ألأهلى بتسعة أهداف دون رد، سجل فيهم صلاح محسن هدفين وهدد مرمى المنافس فى أكثر من مناسبة كما أحسن التصرف داخل منطقة جزاء الفريق الضيف.