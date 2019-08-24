- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم رحيل بقرار جمهورى.. وليد أزارو خارج أسوار الأهلى بفرمان صلاح محسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
هل يرحل أزارو عن الأهلى
وعلم الخليج 365 ان ازارو عقد جلسة مع ادارة الأهلي اكد فيها رغبته في الرحيل متعهدا بجلب عرض خلال الساعات القادمه في الوقت الذي تبحث الادارة الحمراء عن عرض لبيعه لافساح المجال امام التعاقد مع مهاجم جديد.
الجماهير تطالب برحيل أزارو
وطالبت جماهير الأهلى ادارة النادى برحيل اللاعب المغربى بعد المستوى الباهت الذى ظهر عليه فى الفترة الأخيرة واهداره العديد من الفرص أمام مرمى المنافسين.
صلاح محسن يهدد بقاء أزارو فى الأهلى
قدم صلاح محسن مهاجم الأهلى الشاب مستوى مميز خلال لقاء فريقه بنادى أطلع برة بطل جنوب السودان الذى جمع الفريقين مساء الجمعة فى غياب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا وأنتهى بفوز ألأهلى بتسعة أهداف دون رد، سجل فيهم صلاح محسن هدفين وهدد مرمى المنافس فى أكثر من مناسبة كما أحسن التصرف داخل منطقة جزاء الفريق الضيف.
كانت هذه تفاصيل خبر رحيل بقرار جمهورى.. وليد أزارو خارج أسوار الأهلى بفرمان صلاح محسن... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.