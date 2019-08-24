شكرا لقرائتكم مران الزمالك يكشف مشاركة أبو جبل أساسيًا أمام ديكاداها الصومالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المران الأخير للزمالك استقرار الجهاز الفنى للأبيض على الدفع بمحمد أبو جبل حارس الفريق فى التشكيل الأساسى لأبناء ميت عقبة فى مواجهة ديكاداها الصومالى، المقرر لها غداً السبت، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا، كان الزمالك قد فاز فى الذهاب على الفريق الصومالى بسباعية نظيفة.

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وكان محمد عواد قد شارك بشكل أساسى مع الزمالك فى لقاء الذهاب قبل أن يستقر الجهاز الفنى على الدفع بمحمد أبو جبل بدلا منه فى لقاء الغد للحكم على مستواه بعد تعزيز حراسة مرمى الأبيض هذا الموسم بالثلاثى عواد وأبو جبل ومحمد صبحى.

ويعد أبو جبل أحد الصفقات الصيفية للفريق الأبيض ولكنه لعب للفريق من قبل ثم رحل عن الأبيض إلى سموحة وعاد مجددا لقلعة ميت عقبة هذا الصيف بعد ظهوره بصورة جيدة مع الفريق السكندرى فى الموسم المنقضى.