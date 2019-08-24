شكرا لقرائتكم "الآسيوي" يوقف ثلاثة أندية عراقية محلياً وقارياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعث الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لنظيره لاتحاد العراقي خطاب شديد اللهجة أوقف أندية الطلبة والنجف والميناء من مشاركاتهم المحلية والآسيوية لحين إتمام جميع شروط التراخيص الخاصة بالأندية الثلاثة، جاء الخطاب بعد عدم التزام تلك الأندية بسداد ما بذمتها من مستحقات مالية لعدة لاعبين.

وسارعت أندية الطلبة والنجف والميناء البصري بطلب المساعدة من المؤسسة الرياضية الأولى في العراق على أمل أن تجد حلا قد يتداكها بعدما تعاقدت وبمبالغ كبيرة مع لاعبين ومدربين استعدادا للموسم القادم، وموجهة نداء استغاثة إلى اتحاد الكرة بغية تصحيح المسار والحصول على فرصة أخيرة ومطالبة بنفس الوقت بدعم مالي من القائمين على تلك الأندية.

وفرض الخطاب على الاتحاد العراقي غرامة مالية تبلغ 100 ألف دولار أميركي بعد سماحه لمشاركة نادي الطلبة في المسابقة المحلية للموسم الماضي وإدارته لم تلزام بشروط سداد ما بذمتها من أموال للاعبين الذي شاركوا في الفريق الأول للمواسم الماضية وفي حال تكررت مثل هذه الحالات فإن العقوبة ستكون أشد .