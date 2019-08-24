ارتفاع قيمة تريزيجيه التسويقية ليصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية خلف محمد صلاح

الموجز

ارتفعت القيمة التسويقية للدولى المصرى محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزى لتصل إلى 30 مليون يورو أى ما يوازى 550 مليون جنيه مصرى فور انتقاله إلى الدورى الأشهر بالعالم من نادى قاسم باشا التركى.

وأعلن مركز الدراسات الرياضية السويسرى cies الشريك التعليمى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" القيمة التسويقية للاعب المصرى عقب انتقاله إلى الدوري الإنجليزي أحد الدوريات الخمس الكبرى، والتى يتم خلالها رصد القم الكاملة لكل اللاعبين المشاركين بها.

وعانى محمود تريزيجيه الذى توقفت قيمته التسويقية عند 6 ملايين يورو وفقا لتصنيف ترانسفير ماركت بسبب تواجد اللاعب فى الدورى التركى أحد الدوريات البعيدة عن البطولات الأقوى أوروبياً.

وشارك محمود تريزيجيه فى التشكيلة الأساسية لفريق أستون فيلا فى الجولات الثلاث التى خاضها الفريق ببطولة الدورى الانجليزى الممتاز وظهر اللاعب بصورة طيبة للغاية جعلته أحد اللاعبين المرشحين للتألق فى النسخة الحالية بالبريميرليج وإن كانت تنقصه حتى الآن تسجيل الأهداف.

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وبهذه القيمة بات محمود تريزيجيه ثانى أغلى لاعبى مصر المحترفين عبر التاريخ خلف الأسطورة محمد صلاح الذى يتصدر الأرقام بقيمة تتجاوز 220 مليون يورو ما يتجاوز 4 مليارات جنيه مصرى.

من جانبه، قال عمرو محب ممثل مركز الدراسات الرياضية السويسرى أن محمود تريزيجيه يحصد نتائج تألقه على مدار الموسمين الماضيين وببطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة والتى كان فيها الأفضل بين صفوف الفراعنة.

أضاف محب احد المرشحين للجهاز الادارى للمنتخب الوطنى الأول، أن مركز الدراسات الرياضية اعتمد فى تقييمه على أداء اللاعب الفنى فى الدورى التركى وعمره الصغير الذى لم يتجاوز 24 عاماً ومستقبله كلاعب واعد فى الدوريات الخمس الكبرى ما يؤهله الى زيادة قيمته التسويقية فى سوق انتقالات اللاعبين خلال المواسم المقبلة.

وقال إن التقدم في قيمة محمود تريزيجيه سيوازيه ارتفاع ملحوظ فى قيمة المنتخب الوطنى الأول الذى يعد أغلى المنتخبات العربية بفضل محمد صلاح.