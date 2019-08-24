الهلال يفلت من فخ أبها والاتحاد يتخطى الرائد بثلاثية

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أفلت الهلال من فخ أبها وحول تأخره بهدف إلى فوز 4-2 الجمعة على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض ضمن المرحلة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم. وتقدم أبها بواسطة الملغاشي فانيفا اندرياتسيما (20)، قبل أن يرد الهلال بثلاثية سجلها الفرنسي بافيتيمبي غوميس (39 و44) والإيطالي سيباستيان جوفينكو (63). عاد أبها وقلص الفارق من ركلة جزاء عن طريق التونسي سعد بقير (81)، قبل أن يرد الهلال بهدف رابع سجله البديل السوري عمر خربين (86). وفي مباراة ثانية، خطف الحزم نقطة ثمينة من مضيفه التعاون بعدما فرض عليه التعادل 1-1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة. وسجل للحزم المدافع ياسين برناوي بالخطأ في مرماه (34)، وللتعاون هيلدون أغوستو من الرأس الأخضر (45). Advertisements وانتزع الاتحاد ثلاث نقاط ثمينة عقب فوزه على الرائد 3-1 على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وسجل للاتحاد الصربي الكسندر بريوفيتش (11 من ركلة جزاء) والبرازيلي رومارينيو داسيلفا (56 و90+5)، وللرائد محمد السهلي (30). ملخص مباراة الهلال وأبها: ملخص مباراة الاتحاد والرائد:

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