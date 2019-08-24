والد الننى: ابني مستمر في أرسنال وليس للمدرب أو النادي الحق بالتخلي عنه

صرح الكابتن ناصر الننى والد اللاعب الدولي محمد الننى لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف نادى أرسنال، أن نجله لم يتلقى أى إخطار باستبعاده حتى الآن من إدارة النادي، أو بشأن رحيله عن صفوفه، مؤكدا أن محمد مستمر مع فريقه، وقد قال ” أنه ليس للمدير الفني للنادي أو الإدارة الحق في استبعاده أو التخلي عنه، حيث انه مرتبط بعقد مدته ثلاث سنوات مع النادي.

وأوضح أن محمد الننى لاعب له حجمه، مشيرا إلى ان المدير الفني يرغب في مغادرته للفريق إلا أنه يتكلم عنه جيدا، بالإضافة الى أن نجله تلقى عروضا من أنديه لن يتم الإفصاح عنها إلا بعد الاستقرار على الفريق الذي قد ينتقل له اللاعب.

مضيفا أن هناك فرصة للانتقال لصفوف أحد الأندية من أجل استكمال مسيرته الاحترافية، وان نجله خاض عدد من المبارايات مع فريقه في عهد “فينجر” بأداء جيدا، ولكن المدرب الجديد له وجه أخري، ويسعى لاستقدام لاعبين آخرين.

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