حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 23 / 8 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 23 / 8 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يستعرض عضلاته ويزور شباك "إطلع بره" 9 مرات بدوري الأبطال الأهلي يستعرض عضلاته ويزور شباك "إطلع بره" 9 مرات بدوري الأبطال مصدر أهلاوى يكشف لـ"سوبر كورة" حقيقة مفاوضات الأحمر مع عمر السومة ميتشو يضم ساسى وعبد الله جمعة لقائمة مواجهة ديكاداها وغياب طارق حامد صور.. الزمالك يُنهى استعداداته لمواجهة ديكاداها فى ضربة البداية لميتشو الزمالك يحصل علي مليون و5 آلاف دولار مكافأة التتويج بالكونفدرالية Advertisements سويلم : لم يتم منع جمال محمد من دخول مكاتب الاتحاد اتحاد الكرة ينظم 4 بطولات للناشئين فى الموسم الجديد غريب : مستعد للعب وديتي المنتخب الأوليمبي فى استاد المحلة.. بشرط فريدة عثمان تحصد ذهبية ١٠٠ متر فراشة بزمن إفريقي جديد

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