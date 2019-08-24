7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 23 / 8 / 2019 أبرزها ، ميتشو يضم ساسى وعبد الله جمعة لقائمة مواجهة ديكاداها وغياب طارق حامد الأهلي يستعرض عضلاته ويزور شباك "إطلع بره" 9 مرات بدوري الأبطال حقق الاهلي فوزاً تاريخياً على فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان بتسعة أهداف نظيف التى اقيمت مساء اليوم،الجمعة، ببرج العرب في إياب دور الـ64 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، محققا رقم قياسى بأكبر نتيجة يحققها فريق مصري فى البطولات القارية، بعد التفوق على حرس الحدود الذى فاز 8 ـ 1أمام جابوروني يونايتد من بوتسوانا فى إياب دور الـ16 الإضافى للكونفدرالية نسخة 2010. ميتشو يضم ساسى وعبد الله جمعة لقائمة مواجهة ديكاداها وغياب طارق حامد أعلن الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، قائمة الفريق الأبيض لمواجهة ديكاداها الصومالى، فى المباراة التى ستقام غدا على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا وشهدت قائمة الزمالك عودة فرجانى ساسى بعد غيابه عن لقاء الذهاب الذى انتهى لصالح الزمالك بسباعية نظيفة وكذلك عبد الله جمعة. Advertisements سويلم : لم يتم منع جمال محمد من دخول مكاتب الاتحاد كشف النائب ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أنه لم يحدث أي خلاف مع الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية الجديدة باتحاد الكرة ، أو منعه من دخول المكاتب الخاصة بمبني الجبلاية ، و أن كل ما يتردد حول هذا الأمر لا صحة له .

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