شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار سوبر كورة.. تريزيجيه يتخطى النصف مليار.. ورقم تاريخي للاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية. بمشاركة تريزيجيه والمحمدي.. أستون فيلا يحقق فوزا غاليا على إيفرتون بهدفين حقق أستون فيلا الذى يضم الثنائى المصرى محمود تريزيجيه وأحمد المحمدى فوزا هاما على ضيفه إيفرتون متقدما بهدفين دون رد فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "فيلا بارك" فى افتتاح الجولة الثالثة من الدورى الإنجليزى.

تسلم مسئولو الزمالك ما يقرب من مليون دولار و5 آلاف دولار من الاتحاد الأفريقى بكرة القدم "كاف" وهم عبارة عن مكافأة التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية الماضية التى توج بها الأبيض لأول مرة فى تاريخه، عقب الفوز على نهضة بركان المغربى بركلات الجزاء الترجيحية.

سجل الأهلى رقمًا قياسيًا للأندية المصرية فى افريقيا، بتسجيله +8 أهداف فى مباراة واحدة دون أن تهتز شباكه، متخطيا حرس الحدود الذى كان يملك أكبر نتيجة بالفوز 8 ـ 1أمام جابوروني يونايتد من بوتسوانا فى إياب دور الـ16 الإضافى للكونفدرالية نسخة 2010

يخطط الصربى ميلوتان سردفيتش ميتشو، المدير الفنى الجديد لفريق الزمالك، للدفع بعدد من الوجوه الجديدة التى أتم الزمالك التعاقد معها مؤخراً، خلال لقاء ديكاداها الصومالى المقرر له غدا السبت فى إياب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا.

ارتبط اسم السوري عمر السومة مهاجم الأهلى السعودي بالإنتقال للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة بعد فتح ادارة الأهلي لملف التعاقد مع مهاجم اجنبي من جديد.

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يواجه النادى الأهلى المصرى أزمة كبيرة فى التعاقد مع الكرواتى زوران ماميتش المدير الفنى السابق لنادى العين الإماراتى والهلال السعودى المرشح المحتمل لقيادة القلعة الحمراء خلفا للأورجوانى مارتن لاسارتى.

استقر مسئولو اتحاد الكرة على زيادة بدلات الحكام فى الموسم الجديد 2019 – 2020 إلى 5 آلاف جنيه فى مباريات الدورى الممتاز.

تصدر الدولى المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى قائمة أغلى لاعبى المباراة المرتقبة بين الريدز وأرسنال التى ستقام مساء السبت فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.

تواجد الدولى المصرى محمود عبد المنعم كهربا، للمرة الأولى فى التشكيل الأساسى لفريقه ديسبورتيفو أفيس، خلال المواجهة التى سوف تجمعه مع مضيفه فريق ريو أفى، التى سوف تنطلق فى تمام الساعة العاشرة والربع من مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدورى البرتغالى.

قفزت القيمة التسويقية للدولى المصرى محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزى بدرجة كبيرة لتصل إلى 30 مليون يورو أى ما يوازى 550 مليون جنيه مصرى فور انتقاله إلى الدورى الأشهر بالعالم من نادى قاسم باشا التركى.

وجهت جماهير الأهلى المتواجدة داخل مدرجات برج العرب بالإسكندرية أثناء مواجهة فريق إطلع بره بطل جنوب السودان، هتافات للاعبين "عايز لاعيبه رجاله مش لعيبه عاله "وذلك عقب إنتهاء الشوط الأول .