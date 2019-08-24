شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: "جوزيه لو عاد للأهلي هرجع ألعب معاه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق الرغبة فى العودة مرة أخرى للملاعب وقيادة هجوم الأحمر تحت قيادة البرتغالى مانويل جوزية عقب أنباء التفاوض معه لقيادة القلعة الحمراء الفترة المقبلة وعلى الاستعداد التام العودة ويجلس ضمن مقاعد البدلاء . وتعجب عماد متعب خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " من البحث عن مهاجم للقلعة الحمراء في الثلاث سنوات الماضية فى ظل وجود رغبة منه للتواجد بالملاعب مرة أخرى قبل اعلانه الاعتزال . وأشار عماد متعب إلى أن البرتغالى مانويل جوزيه يقوم بالتعامل مع اللاعبين لخروج أفضل ما لديهم من أمكانيات خلال المباريات وأنه دائما يبث الثقة فى اللاعبين المتواجدين فى أرض الملعب وخارجه

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