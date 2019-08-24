رجال السلة 3x3 يتأهلون لنصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل منتخب رجال كرة السلة 3x3 للدور قبل النهائي لدورة الألعاب الإفريقية بالتغلب على الكونغو بنتيجة 19-18 في مباراة دور الثمانية. Advertisements يلتقي منتخب مصر للرجال في الدور قبل النهائي مع منتخب نيجيريا. يمثل منتخب الرجال كلا من باسم السعيد وكريم هشام ومحمد إبراهيم ومحمد طه ويقود الفريق المدير الفني محمد سمير.

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