شوف بعيون سوبر كورة رسالة جماهير الأهلى لوليد أزارو فى لقاء "أطلع برة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة "سوبر كورة"، هتافات جماهير الأهلى لوليد ازارو مهاجم الفريق، خلال تواجدهم بمدرجات برج العرب بالإسكندرية، فى مباراة اطلع بره بدور الـ64 فى دورى ابطال افريقيا .
وتأهل الاهلي لدور الـ32 في البطولة بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب الأحد قبل الماضي برباعية نظيفة ليتأهل بطل مصر بالفوز 13 / صفر في مجموع المباراتين.أهداف مباراة الأهلى وأطلع برة.
سجل أهداف الاهلي اليوم ، حسين الشحات "هاتريك" وحمدي فتحي " هدفين" وصلاح محسن "هدفين" وأحمد فتحي هدف فيما سجل التاسع مصطفى سليم لاعب "إطلع بره" بالخطأ في مرمامه.
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