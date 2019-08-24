شكرا لقرائتكم خبر عن شوف بعيون سوبر كورة رسالة جماهير الأهلى لوليد أزارو فى لقاء "أطلع برة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة "سوبر كورة"، هتافات جماهير الأهلى لوليد ازارو مهاجم الفريق، خلال تواجدهم بمدرجات برج العرب بالإسكندرية، فى مباراة اطلع بره بدور الـ64 فى دورى ابطال افريقيا .

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وتأهل الاهلي لدور الـ32 في البطولة بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب الأحد قبل الماضي برباعية نظيفة ليتأهل بطل مصر بالفوز 13 / صفر في مجموع المباراتين.أهداف مباراة الأهلى وأطلع برة.

سجل أهداف الاهلي اليوم ، حسين الشحات "هاتريك" وحمدي فتحي " هدفين" وصلاح محسن "هدفين" وأحمد فتحي هدف فيما سجل التاسع مصطفى سليم لاعب "إطلع بره" بالخطأ في مرمامه.