شاهد .. هاتريك "حسين الشحات" فى شباك فريق اطلع برة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز حسين الشحات صانع العاب فريق الاهلى 3 أهداف " هاتريك " بمرمى فريق إطلع بره أحد أندية جنوب السودان فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم فى بطولة دورى أبطال أفريقيا .

نجح الاهلي في تحقيق فوزاً تاريخياً على فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان بتسعة أهداف نظيف التى اقيمت مساء اليوم،الجمعة، ببرج العرب في إياب دور الـ64 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبذلك يتأهل الاهلي لدور الـ32 في البطولة بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب الأحد قبل الماضي برباعية نظيفة ليتأهل بطل مصر بالفوز 13 / صفر في مجموع المباراتين.

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سجل أهداف الاهلي اليوم ، حسين الشحات "هاتريك" وحمدي فتحي " هدفين" وصلاح محسن "هدفين" وأحمد فتحي هدف فيما سجل التاسع مصطفى سليم لاعب "إطلع بره" بالخطأ في مرمامه.