بعد تعرض بول بوجبا للعنصرية.. نجوم «الشياطين الحمر» غاضبون

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لإهانة عنصرية عقب إهداره ركلة جزاء حاسمة في مباراة فريقه أمام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أدان الهجوم العنصري الذي تعرض له اللاعبن مؤكدا أنه يعمل بجدية للتعرف على هوية الأشخاص الذين وجهوا إساءة عنصرية للاعب، بعدما أهدر ركلة الجزاء بحسب وكالة “رويترز”.

بوجبا حصل على ركلة جزاء قرب نهاية المباراة، لكنه سدد الكرة وأنقذها روي باتريسيو، حارس ولفرهامبتون.. وكلف التعادل يونايتد فقدان صدارة الدوري، مما أسفر عن توجيه إساءات عنصرية من بعض المشجعين إلى اللاعب الفرنسي صاحب البشرة السمراء.

يونايتد قال في بيان: الأشخاص الذين عبروا عن وجهة نظرهم لا يمثلون قيم نادينا العظيم، وإنه لمن المشجع لنا أن نرى أغلبية مشجعينا يدينون ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا.. لا نتسامح أبدا مع أي وقائع عنصرية أو تمييز، ونحن ندعم منذ فترة طويلة مبادرة تطالب بالمساواة بين الجميع.

البيان أضاف: سنعمل على تحديد هوية القلة التي شاركت في هذه الوقائع، وسنتخذ أقصى إجراء ممكن بالنسبة لنا، نحن نشجع أيضا شركات وسائل التواصل الاجتماعي على اتخاذ إجراء في هذه الوقائع.

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النجم هاري ماجواير مدافع يونايتد، وصف ما حدث بأنه “مقزز”، وطالب شركات وسائل التواصل الاجتماعي بالتحقق من هوية المستخدمين لمنع تعرض اللاعبين لهذه الإساءات المتكررة.

ماجواير على “تويتر” قائلا: تحتاج وسائل التواصل الاجتماعي أن تفعل شيئا بخصوص ذلك، أي حساب يجب التحقق منه عن طريق جواز سفر أو رخصة قيادة، أوقفوا من ينشئ حسابات عديدة لتوجيه الإساءات إلى الناس.

النجم ماركوس راشفورد مهاجم يونايتد، أبدى دعمه الكامل لزميله أيضا، وكتب قائلا: مانشستر يونايتد مثل العائلة، بول بوجبا جزء مهم من هذه العائلة، إذا هاجمته فإنك تهاجمنا جميعا.

يشار إلى أن فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، كان قد حث مؤخرا شركات وسائل التواصل الاجتماعي على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بعد تعرض المهاجم تامي إبراهام (21 عاما) لإساءة عنصرية، عقب إهدار ركلة ترجيح خلال هزيمة الفريق أمام ليفربول في كأس السوبر الأوروبية.