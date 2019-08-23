العميد بثلاثية يعلن انتصاره الأول في الدوري

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - احمد الشمراني

حقق نادي الاتحاد انتصاره الأول في الدوري على ضيفه نادي الرائد بثلاثية مقابل هدف وحيد في الجولة الأولى ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ودخل الاتحاد بتشكيل مكون من ‏فواز القرني في حراسة المرمى وفي خط الدفاع حمدان الشمراني، زياد الصحفي، كوستا، سعود عبدالحميد، خيمنيز، كريم الأحمدي، فيتشو، كارلوس فيلانوي، رومارينهو، وفي خط الهجوم الصربي بريجوفيتش.

وافتتح العميد أول أهدافه في الدقيقه 11 من نقطة الجزاء بتوقيع المهاجم بريجوفيتش وعادل النتيجه للفريق الرائدي اللاعب محمد السهلي عند الدقيقة 30، وعاد الفريق الجداوي لإضافة الهدف الثاني عند الدقيقه 55 عند طريق البرازيلي رومارينهو واختتم العميد أهدافه عند الدقيقه 96 عند طريق البرازيلي رومارينهو أيضا.

انتهت المباراة بفوز اتحادي بثلاثة أهداف لهدف واحد وبهذا الفوز يحصد الاتحاد أول 3 نقاط له في مسابقة الدوري.