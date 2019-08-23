شكرا لقرائتكم خبر عن دورتموند يهزم كولن بثلاثية في الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز بوروسيا دورتموند خارج أرضه على مضيفه كولن (3-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب راين إينرجي ستاديون، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني.

وجاءت أهداف دورتموند عن طريق الثلاثي جادون سانشو، أشرف حكيمي وباكو ألكاسير في الدقائق 70، 86 و94، بينما سجل دومينيك دريكسلر هدف كولن الوحيد في الدقيقة 29.

وبهذا الفوز، عزز دورتموند وضعه في جدول الترتيب بعدما استمر في الصدارة برصيد 6 نقاط، بينما استقر كولن في المركز الـ15 بدون نقاط.